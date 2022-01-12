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Пропавшего подмосковного депутата нашли в региональном СК

18:58, 12 января 2022
Пропавшего подмосковного депутата нашли в региональном СК Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат из подмосковного города Волоколамска Юрий Бабич, которого, по словам его супруги, похитили неизвестные, находился в отделе Следственного комитета Раменское на допросе в качестве свидетеля по уголовному делу об убийстве. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Андрей Алешкин.

Мне позвонил следователь Фадеев из СК городского округа Раменское и сказал, что Юрий Бабич — свидетель по уголовному делу об убийстве и находится у них. На мои вопросы в части составления протокола о задержании Бабича на территории другого городского округа без уведомления местных правоохранителей ответа не поступило, — сказал юрист.

По его утверждению, Бабичу не дали телефонного звонка, чтобы сообщить родным о случившемся. Алешкин заявил, что «СК по городу Раменское грубо нарушает право на защиту Бабича». Он добавил, что ранее повестки депутату о вызове не направлялись, основания для привода у следствия не было.

Ранее сообщалось, что депутата подмосковного Волоколамска Юрия Бабича похитили неизвестные. Об этом сообщила супруга народного избранника Екатерина. По её словам, мужчину вытащили из машины и увезли, в деле могут быть замешаны сотрудники ГАИ.

В связи со случившимся подано заявление в правоохранительные органы. В то же время полиция Волоколамска отрицает свою причастность к задержанию.

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