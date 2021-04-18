Пропавшего под Новосибирском ребёнка нашли мёртвым в реке

https://static.news.ru/photo/ceee8016-a02d-11eb-8acf-96000091f725_660.jpg Фото: Город Обь Онлайн/vk.com

Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в местной реке. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий, — сказали в Следственном комитете.

Десятки километров реки прочёсывали водолазы и волонтёры. В конечном счёте, ребёнка удалось найти, однако было уже поздно.

Мальчик пропал во время прогулки с друзьями. Под вечер дети начали расходиться по домам, а мальчик отправился к реке за мячом. После этого его не видели.

Ранее NEWS.ru писал, что неустановленный злоумышленник обстрелял из пневматики подростков, игравших в футбол на площадке. Один из детей получил пулю в щёку. Инцидент произошёл на улице Чкалова в Дзержинске.