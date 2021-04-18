Пропавшего под Новосибирском ребёнка нашли мёртвым в реке

Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в местной реке. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.
Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий, — сказали в Следственном комитете.
Десятки километров реки прочёсывали водолазы и волонтёры. В конечном счёте, ребёнка удалось найти, однако было уже поздно.
Мальчик пропал во время прогулки с друзьями. Под вечер дети начали расходиться по домам, а мальчик отправился к реке за мячом. После этого его не видели.
Ранее NEWS.ru писал, что неустановленный злоумышленник обстрелял из пневматики подростков, игравших в футбол на площадке. Один из детей получил пулю в щёку. Инцидент произошёл на улице Чкалова в Дзержинске.