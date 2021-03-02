Пропавшего олимпийского чемпиона Блинова нашли мёртвым

https://static.news.ru/photo/4f95317e-7b6c-11eb-9413-96000091f725_660.jpg Александр Блинов Фото: Скрин с видео Конноспортивный клуб MAXIMA STABLES/vk.com

В Подмосковье нашли тело олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова, пропавшего без вести 9 февраля. Причина его смерти пока не известна.

Тело Александра Блинова найдено неподалёку от конюшни в деревне Андреевское. От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, — сообщила ТАСС пресс-секретарь Федерации конного спорта России Екатерина Зобова.

66-летнего Блинова в последний раз видели 9 февраля в деревне Андреевское Можайского района Московской области.

Как писал NEWS.ru, дочь Александра Блинова Анастасия рассказала подробности исчезновения отца. По словам женщины, отец в последний раз выходил на связь 9 февраля. Она добавила, что серьёзных проблем со здоровьем у него не было. Однако он мог прихрамывать на одну ногу после давней операции.

Чемпион Олимпиады-80 в командном троеборье и серебряный призёр в личном троеборье работал тренером в конно-спортивном клубе. Он должен был забрать в Можайске банковскую карту, но опоздал на автобус и хотел поехать в город на следующий день. Но до банка он так и не добрался, а в конный клуб не вернулся. Поиски Александра Блинова вели полицейские и волонтёры «Лиза Алерт».

Друг чемпиона Александр Евдокимов заявил, что общался с приятелем перед его исчезновением. По его словам, у Блинова всё было хорошо, он планировал открыть школу верховой езды.