Пропавшего на Урале мальчика нашли живым

Пропавшего в уральской тайге мальчика нашли живым. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Поиски ребёнка велись с 4 июня. Он пропал во время похода с отцом. К счастью, один из поисковых отрядов вовремя
Как стало известно, ребёнка нашли в пяти километрах от лагеря. На текущий момент специалисты ожидают прибытия вертолёта, чтобы спустись девятилетнего школьника с горы. Передвигается мальчик самостоятельно.
Как уточняет KP.RU, во время поисков
В региональном МЧС отметили, что здоровье мальчика удовлетворительное. Ребёнка доставят в больницу, чтобы медики смогли провести детальный осмотр.
Ранее пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым.