Пропавшего на Урале мальчика нашли живым

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Пропавшего в уральской тайге мальчика нашли живым. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Поиски ребёнка велись с 4 июня. Он пропал во время похода с отцом. К счастью, один из поисковых отрядов вовремя заметил мальчика.

Как стало известно, ребёнка нашли в пяти километрах от лагеря. На текущий момент специалисты ожидают прибытия вертолёта, чтобы спустись девятилетнего школьника с горы. Передвигается мальчик самостоятельно.

Как уточняет KP.RU, во время поисков задействовали 192 спасателя, 41 единицу техники. С воздуха искали на вертолётах и беспилотниках. Поиски не прекращали даже ночью.

В региональном МЧС отметили, что здоровье мальчика удовлетворительное. Ребёнка доставят в больницу, чтобы медики смогли провести детальный осмотр.

Ранее пропавшего в Нижнем Новгороде шестилетнего мальчика нашли живым.