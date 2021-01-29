Пропавшего без вести школьника из Москвы нашли в Кирове

https://static.news.ru/photo/be510bb4-623b-11eb-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Кирова разыскала пропавшего без вести в Москве 15-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области, в региональное Управление уголовного розыска 28 января поступила информация о том, что пропавший в столице школьник может находится в Кирове.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно приступили к поиску, ориентировку направили во все территориальные отделы полиции. В областном УМВД отмечают, что значительный вклад в розыск мальчика внесли волонтёры.

Подростка нашли в микрорайоне Коминтерновский. Он попытался выдать себя за другого человека, но полицейские оперативно установили его личность.

После того как мальчика опросили, его отправили в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Кировские полицейские уведомили коллег из Москвы об обнаружении школьника.

Ранее в Карелии в реке Тохмайоки нашли тело шестилетнего Филиппа Мельника, пропавшего в конце декабря 2020 года, передавал NEWS.ru.