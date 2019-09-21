https://static.news.ru/photo/9f214f84-dca3-11e9-9af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: По секрету • Абхазия/vk.com

В Министерстве внутренних дел Абхазии сообщили, что 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия, пропавшая в Москве, найдена.

Сотрудники правоохранительных органов доставили девочку родителям. В ближайшее время ведомство предоставит более детальную информацию, передаёт РИА Новости .

18 сентября спортсменка прилетела в московский аэропорт Внуково из Самары, после чего пропала.

Как писал News.ru, сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождение мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.