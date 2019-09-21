В Министерстве внутренних дел Абхазии сообщили, что 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия, пропавшая в Москве, найдена.
Сотрудники правоохранительных органов доставили девочку родителям. В ближайшее время ведомство предоставит более детальную информацию, передаёт
18 сентября спортсменка прилетела в московский аэропорт Внуково из Самары, после чего пропала.
Как писал News.ru, сотрудники экстренных служб Омской области установили местонахождение мальчика, который пропал 13 августа. Ребёнок найден живым, врачи осмотрели его и направили в медицинское учреждение.