Пропавшая в Москве 12-летняя девочка оставила прощальную записку

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Дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной, пропавшая в Москве, до своего исчезновения общалась со своим одноклассником. Именно через него Диана Жулина передала свои вещи и прощальную записку.

По данным Life, девочка договорилась встретиться с другом около 14 часов 21 сентября. Они увиделись возле школы, где она вручила ему пакет с вещами якобы «подруге», а затем молча помахала рукой. Сразу после побега школьницы мальчика с родителями вызвали на допрос следователи.

Выяснилось, что у девочки с мамой были очень тяжёлые отношения. Она редко общалась с родительницей. Отца Дианы давно нет в живых, поэтому девочку воспитывали бабушка с дедушкой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи нашли пропавших в горах Адлерского района восьмерых детей. Они сами вышли на связь и сообщили, что живы. Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении. Их эвакуировали вертолётом.