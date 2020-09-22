Пропавшая в Москве 12-летняя девочка оставила прощальную записку

Дочь известного московского дизайнера Надежды Славиной, пропавшая в Москве, до своего исчезновения общалась со своим одноклассником. Именно через него Диана Жулина передала свои вещи и прощальную записку.
По данным Life, девочка
Выяснилось, что у девочки с мамой были очень тяжёлые отношения. Она редко общалась с родительницей. Отца Дианы давно нет в живых, поэтому девочку воспитывали бабушка с дедушкой.
Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи нашли пропавших в горах Адлерского района восьмерых детей. Они сами вышли на связь и сообщили, что живы. Один из потерявшихся смог дозвониться маме и сообщить о местонахождении. Их эвакуировали вертолётом.
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