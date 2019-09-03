https://static.news.ru/photo/aef0eade-ace5-11e9-9ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пропавшая утром 3 сентября в Липецкой области восьмилетняя девочка неожиданно нашлась в Москве.

Жива, всё хорошо, — сказала РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по региону.

Она уточнила, что полицейские доставят ребёнка домой. Кроме того, будет проведено расследование, чтобы выяснить, как девочка 2011 года рождения оказалась в столице.

При этом, по данным издания GOROD48 со ссылкой на данные общественной организации «ДНД Патруль», ребёнок приехал в Москву с отцом.

Ранее News.ru писал, что шестилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции. Она утонула в бассейне отеля в Анталье. Трагедия произошла 3 сентября в курортной зоне Окурджалар. Предположительно, ребёнок ударился головой при падении с горки.