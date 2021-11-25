Группа спасателей в шахте Кузбасса перестала выходить на связь

При спасательной операции на шахте «Листвяжная» в Кузбассе пропала группа горноспасателей. В пресс-службе МЧС России отметили, что связь со звеном была потеряна после решения о приостановке операции из-за превышения допустимой концентрации газа, передаёт РИА Новости.

Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь, — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас организованы их поиски. Сколько спасателей входило в отряд, пока не сообщается.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло в четверг около 08:30 (04:30 мск) в городе Белово Кемеровской области. В это время там находились 287 человек. Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В забое остаются 35 человек.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября. Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.

Ранeе президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС России Александру Чуприяну и рукoводителю Ростехнадзора Александру Трембицкому вылететь в Кемеровскую облaсть.