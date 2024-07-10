Проломил череп и скрылся: за что в Москве избили артиста «Цирка дю солей»

Фото: Persona Stars/053/Legion-media.ru

Александр Казеко

В Москве неизвестный избил бывшего артиста «Цирка дю солей» Александра Казеко. По словам потерпевшего, это произошло в центре города. Злоумышленник накинулся на него, ничего не сказав, а затем сбежал. В связи со случившимся полиция организовала проверку. О том, что известно о нападении и его жертве, а также о других похожих случаях — в материале NEWS.ru.

Избил, ничего не сказал и сбежал

О нападении на 33-летнего экс-артиста «Цирка дю солей» Александра Казеко стало известно 9 июля, хотя сам инцидент произошел пять дней назад. По данным Telegram-канала SHOT, сейчас полиция проводит проверку, однако официальных комментариев от органов правопорядка не поступало.

Как рассказал акробат, вечером 4 июля он шел в районе Тверской улицы. В какой-то момент неизвестный мужчина подбежал к нему и молча начал избивать. После этого нападавший скрылся. При этом незнакомец не предъявлял никаких требований, рассказал позже Казеко.

Потерпевший самостоятельно отправился в ближайший травмпункт, а оттуда — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. У мужчины выявили черепно-мозговую травму, перелом руки и сотрясение мозга. Сейчас он уже выписан из больницы и лечится дома.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Цирк Никулина — дом, «Цирк дю солей» — мечта

Александр Казеко начал свою профессиональную карьеру в цирке Никулина в Москве. Его взял на работу известный артист, основатель акробатического ансамбля при цирке на Цветном бульваре Андрей Ковгар, рассказывал артист в соцсетях. Эту арену Казеко будет позже называть вторым домом.

За время работы там Александр успел объездить с гастролями Россию и другие страны: Нидерланды, Францию, Японию. В 2011 году, во время поездки в Токио, акробат посетил шоу знаменитого «цирка Солнца» и тогда загорелся желанием поработать в нем. Спустя четыре года его мечта сбылась — в 2015 году он попал в шоу Kooza «Цирка дю солей».

Позже Казеко устроился в Росгосцирк. Он проработал там несколько лет, а в 2021 году был вынужден уйти. За год до этого, во время пандемии коронавируса, Росгосцирк оказался в центре скандала, его руководство обвиняли в разворовывании бюджетных средств. Артисты жаловались, что с трудом выживали из-за строгих карантинных мер. На фоне простоя и отсутствия денег многие были вынуждены устраиваться на стройки и в такси.

Во второй половине 2022 года Росгосцирк снова оказался под пристальным вниманием общественности. Из-за несогласия с политикой организации коллектив шоу «Цирк на воде» уволился в полном составе — 49 человек. Артисты обвинили руководство Росгосцирка в давлении, коррупции и уничтожении российского циркового искусства.

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Шоу Kooza «Цирка дю солей», 2015 год

«Крутой чувак» обещал лишить работы

Как писал позже «Лайф», только за год свои коллективы покинули больше 300 артистов. В их числе оказался и Александр Казеко. На странице пользователя во «ВКонтакте» появилась информация о том, что в апреле 2021 года он получил «уведомление о сокращении численности штата». По его словам, Росгосцирк мотивировал это тем, что коллектив его номера «находился в простое». При этом мужчина заметил, что артисты не получали зарплаты с мая 2020-го.

«Руководство Росгосцирка не просто понуждает к увольнению несогласных, но и злоупотребляет своим правом как работодатель. <...> Отправили на простой весь коллектив, затем после рождения первенца зачем-то подписывают декретный отпуск на все три года, тем самым признавая продление срочного трудового договора на время ухода за ребенком, а затем пытаются отменить свое решение и увольняют в связи с окончанием срока срочного договора. Не считаете это странным?» — написано в посте.

Фото: Скриншот записи с личной страницы Александра Казеко в VK

Артист был вынужден судиться с Росгосцирком. В феврале 2022 года мужчина сообщил, что проиграл дело, но пообещал продолжить отстаивать свою правоту. После суда Казеко позвонил гендиректору Роскосцирка Сергею Белякову, чтобы высказать недовольство, однако тот, по словам акробата, стал ему угрожать.

«В конце разговора Беляков пожелал мне благополучия, здоровья, и всего самого наилучшего и напоследок пригрозил, что он крутой чувак и сделает все, чтобы меня не принимали на работу. Наверное, Беляков и его главнокомандующий решили, что они вершители судеб?» — поделился артист.

Александр Казеко — обладатель целого ряда престижных цирковых наград, в том числе «Золотого клоуна» Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. После ухода из Росгосцирка артист открыл свое ивент-агентство Kazeko-show.

Судя по соцсетям акробата, он женат. В 2021 году у пары родился сын. До цирковой карьеры мужчина занимался боксом. Из его постов можно сделать вывод, что он дружит с актером Ефимом Шифриным — они вместе ходят на занятия по боксу, посещают представления друг друга.

Вел себя как безумный, подрался и умер

В 2012 году другой громкий случай произошел с российским артистом «Цирка дю солей». Мастер циркового искусства, чемпион по карате Антон Алферов скончался в полицейском участке в Мексике, подравшись с сокамерниками. Артист находился в Акапулько с собственным шоу Extreme Cirque.

Осенью того года, как сообщала местная полиция, 35-летний акробат пытался проникнуть в некие частные владения. Его друг рассказывал, что мужчину задержали на пляже «за какое-то административное правонарушение». Позже стало известно, что за неделю до трагического события Алферова задерживали три раза подряд.

В последний раз Антон Алферов оказался за решеткой 26 октября. При задержании у него уже были синяки и другие травмы, поэтому его сначала отправили в больницу, но от помощи он отказался. Уже на следующий день, 27-го октября, россиянина снова госпитализировали с «огромными следами побоев на голове и лице», уже в медучреждении мужчина умер от потери крови.

Как утверждали органы правопорядка, перед этим мужчина подрался с тремя сокамерниками и их якобы с трудом удалось разнять. Полиция утверждала, что Алферов вел себя как безумный: бился головой о решетку и стены, сломал унитаз.

Близкие россиянина не были согласны с этой версией. Друг Алферова, ссылаясь на некие «обрывочные сведения», говорил, что драка была не с сокамерниками, а с полицейскими.

Мать погибшего тоже находилась в Акапулько в тот день. Ее задержали за погром в отеле — женщина эмоционально требовала рассказать ей, где находится ее сын. Алферову продержали за решеткой несколько дней. О кончине сына она узнала только 30 октября.

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