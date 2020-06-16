Прокурор запросил сроки для фигурантов дела «Сети» в Петербурге

https://static.news.ru/photo/61dca02a-b07d-11ea-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинение запросило сроки наказания для фигурантов петербургского дела «Сети» (признана в России террористической организацией и запрещена) Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Сегодня в Первом Западном окружном военном суде начались прения сторон.

Прошу признать Филинкова виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, прошу признать Бояршинова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима, — сказал прокурор Василенко.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов вместе с фигурантами дела из Пензы обвиняются в причастности к террористическому сообществу (часть 2 статьи 205.4 УК). ФСБ возбудила уголовное дело в октябре 2017 года. В течение месяца в Пензе задержали Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева, Андрея Чернова и Армана Сагынбаева. Бояршинов и Филинков были задержаны уже в 2018 году, в марте и в январе соответственно.

Большинство фигурантов — антифашисты и анархисты, также их объединяло увлечение страйкболом. По мнению следователей ФСБ, обвиняемые состояли в организации «Сеть» и собирались устроить народные волнения во время президентских выборов и чемпионата мира в 2018 году. Ячейки сообщества находились в Пензе, Петербурге, Москве и Белоруссии. Некоторые из фигурантов на суде заявили, что дали признательные показания под пытками сотрудников ФСБ, и отказались от них.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как проходят заседания по делу «Сети» после долгого перерыва.