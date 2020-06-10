Прокурор требует передать дело Ефремова в следственное управление МВД

https://static.news.ru/photo/ae90fd56-ab2f-11ea-86a1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Дело устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова, потребовал передать из окружного главка в Главное следственное управление столичного ГУМВД прокурор Денис Попов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал передать дело Михаила Ефремова из окружного главка в Главное следственное управление ГУМВД Москвы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Потребовал от руководства столичного ГУВД передать уголовное дело в ГСУ ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнения всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования прокурор Москвы Денис Попов, — цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Сообщается также, что Попов поставил расследование на личный контроль. Кроме того, он поручил обеспечить надзор за ходом следствия и соблюдению прав всех участников судопроизводства.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.