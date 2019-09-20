https://static.news.ru/photo/dcbc4538-db8b-11e9-8fc8-fa163e074e61_660.jpg Павел Устинов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

20 сентября Мосгорсуд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения актёру Павлу Устинову. Прокуратура просит заменить арест подпиской о невыезде ввиду поручительства руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и положительных характеристик.

Я полностью поддерживаю ходатайство, так как затрагиваются непосредственные интересы осуждённого, считаю возможным изменить меру на подписку о невыезде. Тяжесть содеянного имеет место, но сбор доказательств завершён, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина, — сообщила представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие, писал News.ru.