Гособвинитель сочла вину Ефремова полностью доказанной

https://static.news.ru/photo/b4d8009a-edbc-11ea-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает вину артиста полностью доказанной. Заседание проходит в Пресненском суде Москвы.

Вину актёра подтверждают видеозаписи с места происшествия, результаты экспертизы и показания ряда свидетелей, считает гособвинение. При этом прокурор отметила, что показаниям свидетелей стороны защиты доверять не стоит. Один из них, в частности, заинтересован в исходе дела, считает она, а у другого плохое зрение. Тогда как показания свидетелей стороны обвинения указывают на вину артиста. Они говорят, что на водительском сиденье находился именно Ефремов и что в машине он был один.

Также прокурор обратила внимание на смену позиции самого Ефремова по случившемуся, его «избирательную забывчивость» и отметила, что у актёра налицо органическое расстройство личности и алкогольная зависимость.

Далее гособвинение запросит наказание, которое считает справедливым для актёра. Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.