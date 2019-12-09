https://static.news.ru/photo/27080aec-1a88-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Малышевский Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Гособвинение затребовало 3,5 года колонии для Эдуарда Малышевского — участника несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве 27 июля. Москвичу вменяют применение насилия в отношении представителя власти.

В качестве смягчающего обстоятельства прокурор просил учесть наличие у подсудимого несовершеннолетней дочери. В то же время представитель обвинения обратил внимание суда на наличие четырёх судимостей у Малышевского.

Малышевский был задержан на Тверской улице и помещён в автозак, где он выбил стекло, осколки которого упали на голову и плечо сотруднику полиции.

Летние протесты в столице были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменяют участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Некоторым уже назначили реальные сроки заключения.

«Московское дело» вызвало широкий резонанс. В защиту его «узников», в частности, выступило более 50 священников Русской православной церкви из российских и зарубежных приходов. Позднее было опубликовано открытое письмо, под которым стояли подписи 267 московских учителей, также высказавшихся в защиту осуждённых, писал NEWS.ru.