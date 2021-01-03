Прокурор офиса Генпрокуратуры Украины найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/dd69c798-4dcd-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Тело бывшего помощника главного военного прокурора Украины Евгения Котенко обнаружили в селе Бречь Черниговской области.

Мужчину нашли 1 января 2021 года вблизи гостиницы «Берчь», где он праздновал Новый год со своей супругой. Около двух часов ночи погибший неожиданно пошёл в лес, в котором оставался до пяти утра. При этом камеры видеонаблюдения засняли, как Котенко снял с себя одежду на выходе из леса.

Согласно предварительным данным, мужчина умер от переохлаждения. Точная причина его гибели будет установлена в ходе экспертизы, передаёт «Страна.ua».

Должность помощника главного военного прокурора Котенко занимал с 27 августа 2014 года по 2 сентября 2019 года. Жена покойного работает главным специалистом отдела по работе с кадрами в офисе генпрокурора.

Как писал NEWS.ru, ранее работавшая в Организации Объединённых Наций (ООН) 38-летняя женщина-дипломат найдена мёртвой в своей квартире в Манхэттене в Нью-Йорке. Полицейские 31 декабря не обнаружили следов преступления, поэтому речь может идти о самоубийстве.