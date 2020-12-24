Прокурор обвинил задержавших Голунова полицейских в нарушении его прав

https://static.news.ru/photo/1dc76ad4-45e5-11eb-bf52-fa163e074e61_660.jpg Акбар Сергалиев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Участвовавшие в задержании российского журналиста Ивана Голунова сотрудники правоохранительных органов не дали задержанному возможности позвонить родственникам или адвокату, лишив его тем самым права на защиту, заявила прокурор Татьяна Паршенцева в ходе судебного заседания.

Ляховец, Сергалиев (сотрудники полиции. — NEWS.ru) запретили пользоваться Голунову после задержания телефоном, а также запретили совершить один телефонный звонок родственнику или адвокату, чем нарушили его право на защиту, — сказала она.

Сторона обвинения также добавила, что сотрудники правоохранительных органов применяли силу к задержанному журналисту: Феофанов придушил Голунова, а Уметбаев и Сергалиев ударили закованного в наручники журналиста кулаком и протащили по лестнице за руки и ноги.

Паршенцева отметила, что в отношении Голунова бывшие сотрудники правоохранительных органов пытались сфабриковать уголовное дело, обвинив журналиста в распространении наркотиков в клубах Москвы.

Ляховец фальсифицировал результаты оперативно-разыскных мероприятий, указав Голунова распространителем наркотиков в клубах «Микс» и «Магадан», — сказала прокурор.

В июне 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали сотрудники полиции, при нём якобы было обнаружено наркотическое вещество мефедрон. Позже уголовное дело против Голунова было закрыто из-за недостаточности доказательств его вины. Сам журналист неоднократно заявлял, что наркотики ему подбросили при задержании.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший оперативник УВД по ЗАО Максим Уметбаев частично признал свою вину в суде.