Ход расследования дела о перестрелке между сотрудниками полиции взял на контроль прокурор Москвы Денис Попов. Стражи порядка открыли огонь в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».
В надзорном ведомстве также отметили, что решения о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и задержании подозреваемого признаны прокуратурой города законными и обоснованными.
Инцидент произошёл 18 сентября. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили спецоперацию в отношении сотрудника полиции метрополитена, которого они
Нападавший — старший прапорщик 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену — задержан. После случившегося он успел позвонить родным и рассказать о попытке дачи взятки. По его словам, потерпевшие подбросили ему денежные средства в платке, писал News.ru