https://static.news.ru/photo/5bd6d254-dac7-11e9-b529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Ход расследования дела о перестрелке между сотрудниками полиции взял на контроль прокурор Москвы Денис Попов. Стражи порядка открыли огонь в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».

В надзорном ведомстве также отметили, что решения о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и задержании подозреваемого признаны прокуратурой города законными и обоснованными.

Инцидент произошёл 18 сентября. Сотрудники отдела собственной безопасности проводили спецоперацию в отношении сотрудника полиции метрополитена, которого они подозревают во взяточничестве . Они пытались задержать прапорщика после того, как он потребовал у приезжего без регистрации взятку в размере две тысячи рублей. В этот момент подозреваемый полицейский открыл огонь в сотрудников безопасности. Один из них погиб, второй тяжело ранен.

Нападавший — старший прапорщик 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену — задержан. После случившегося он успел позвонить родным и рассказать о попытке дачи взятки. По его словам, потерпевшие подбросили ему денежные средства в платке, писал News.ru