https://static.news.ru/photo/c70f73c2-d82f-11e9-b6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: krasprok.ru

Источник в правоохранительных органах раскрыл личности жертв пожара, произошедшего 15 сентября в Красноярске.

По словам человека, знакомого с материалами возбуждённого по факту пожара уголовного дела, огонь унёс жизни прокурора города Лесосибирска 35-летнего Василия Федорцова, членов его семьи и семьи его сестры, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, четверо взрослых и четверо детей погибли на пожаре в Красноярске. Их тела обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по ул. Гусарова в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные увидели вырывающееся из окна пламя.