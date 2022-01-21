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Прокуратура в Саратовской области проверит семью за треш-стримы с детьми

17:19, 21 января 2022
Прокуратура в Саратовской области проверит семью за треш-стримы с детьми Фото: probalakovo.ru
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Прокуратура города Балаково Саратовской области проверяет 40-летнюю женщину и её 35-летнего сожителя после публикации в Интернете непристойного видео, во время съёмки которого присутствовала несовершеннолетняя дочь женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в семье воспитывается двое детей, их передали в центр социальной помощи, в отношении матери составлен протокол в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как передаёт телеканал RT, пара под воздействием алкоголя устраивала оргии, а также в прямом эфире «совершала противоправные действия против половой неприкосновенности детей».

Ранее сообщалось, что суд Костромы арестовал сроком на два месяца тренера местной женской команды «Пантера». Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетним игрокам клуба.

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