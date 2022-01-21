Прокуратура в Саратовской области проверит семью за треш-стримы с детьми

Прокуратура города Балаково Саратовской области проверяет 40-летнюю женщину и её 35-летнего сожителя после публикации в Интернете непристойного видео, во время съёмки которого присутствовала несовершеннолетняя дочь женщины, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в семье
Как передаёт телеканал RT, пара под воздействием алкоголя
Ранее сообщалось, что суд Костромы арестовал сроком на два месяца тренера местной женской команды «Пантера». Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетним игрокам клуба.