Прокуратура в Омске начала проверку после возгорания газопровода

https://static.news.ru/photo/ea28251e-acbb-11ea-a8e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город55 | Новости Омска/vk.com

Омская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленно безопасности после возгорания газопровода из-за попадания молнии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. По её данным, будут проверены все обстоятельства случившегося.

Пожар на газопроводе в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная произошёл утром 12 июня после попадания в трубопровод молнии. В результате около 70 тыс. человек остались без газа, передаёт РИА Новости.

Органами прокуратуры Омска будут проверены обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия, а также соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации газопровода, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге случилось возгорание, пострадавших нет.