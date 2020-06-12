Прокуратура в Омске начала проверку после возгорания газопровода

Омская прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований промышленно безопасности после возгорания газопровода из-за попадания молнии.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. По её данным, будут проверены все обстоятельства случившегося.
Пожар на газопроводе в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградская и 2-я Солнечная произошёл утром 12 июня после попадания в трубопровод молнии. В результате около 70 тыс. человек остались без газа,
Органами прокуратуры Омска будут проверены обстоятельства возникновения чрезвычайного происшествия, а также соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации газопровода, — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге случилось возгорание, пострадавших нет.
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