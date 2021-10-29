Прокуратура Тувы проверит подразделения по делам несовершеннолетних

Прокуратура Республики Тыва организовала проверку деятельности органов по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних после убийства двух сестёр в Кызыле. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Прокуратурой республики незамедлительно организована проверка деятельности органов субъектов профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в ходе которой будет дана оценка, в том числе действиям должностных лиц, — говорится в сообщении.

1 октября возле дома в Кызыле обнаружили двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя — позднее в больнице.

По подозрению в убийстве правоохранительными органами субъекта задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекавшийся ранее по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Заведено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как пояснили в в региональном главке СК, погибшие были родными сёстрами. В семье осталась ещё одна девятилетняя девочка. По предварительным данным, трёх детей воспитывала одна мать. Чтобы прокормить семью, женщина работала по ночам в кафе и сдавала комнату в их квартире. Около пяти утра у снимавшего комнату уроженца Тес-Хемского района возник конфликт с детьми, которые в это время не спали. Он пришёл в ярость и выкинул их с балкона.