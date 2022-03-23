Прокуратура организовала проверку на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС

Выброс угля и газа с последующим обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. По предварительным данным, под завалами может находиться один человек, пишет РИА Новости.

После ЧП на шахте проводится эвакуация. В момент выброса угля и газа, по данным ЕДДС, в шахте находились 119 человек, 118 из них эвакуированы. Утром на шахте «Осинниковская» в Кемеровской...