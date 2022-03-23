Прокуратура организовала проверку на шахте «Осинниковская» в Кузбассе
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
07:09, 24 марта 2022
Вид на копры шахты "Осинниковская"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. На место происшествия выехали и.о. Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники, сообщается на сайте областного ведомства.
24 марта 2022 года на шахте «Осинниковская» в г. Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки, — говорится в сообщении.
Под завалами может находиться один рабочий. На данный момент горные работы приостановлены. ведётся разбор завалов и поиск пострадавшего.
Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране труда, а также промышленной безопасности. Ход проверки находится на контроле прокуратура области.
Ранее сообщалось, что выброс угля и газа с последующим обрушением породы произошёл на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. В момент выброса угля и газа, по данным ЕДДС, в шахте находились 119 человек, 118 из них эвакуированы.