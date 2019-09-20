https://static.news.ru/photo/727860ee-dc44-11e9-a896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Причины и обстоятельства, которые привели к пожару в ТЦ «Максим» во Владивостоке, изучит прокуратура. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ЧП в крупнейшем торговом центре города.

В ходе [проверки] будет обращено внимание в том числе на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения и т. д., — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Возгорание началось в шесть утра в субботу, 21 сентября (23:00 пятницы мск). Пожару был присвоен второй ранг сложности. Огонь тушили семь часов. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Есть частичное обрушение, его масштабы уточняются. Люди в результате ЧП не пострадали.

В свою очередь, ранее представитель администрации региона заявил, что пожар, предположительно, случился из-за взрыва баллона, писал News.ru.