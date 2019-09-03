https://static.news.ru/photo/0b3fd18e-ce5a-11e9-9485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова сообщила, что организована проверка после столкновения двух самолётов в Шереметьево.

По данным прокуратуры, ЧП произошло примерно в 15 часов 50 минут. Борт авиакомпании «Аэрофлот» столкнулся с лайнером Royal Flight. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, передаёт АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, рейс «Аэрофлота» Москва — Пекин столкнулся с самолётом Royal Flight в московской воздушной гавани Шереметьево. По словам очевидцев, пассажиры не пострадали. Сейчас их эвакуируют, после чего им поменяют судно и отправят в пункт назначения. В результате инцидента у обоих самолётов повреждены крылья.