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Число пострадавших в результате жёсткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК.

Одна пассажирка находится в больнице, — сообщил источник РИА Новости. Медики диагностировали у неё ушиб почек и поясничного отдела позвоночника, поэтому женщину решено было госпитализировать. Ранее News.ru писал, что при...