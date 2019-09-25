Фото: Группа охранных предприятий

Прокуратура приступила к проверке после возгорания в хостеле на территории столичного Измайловского кремля.

По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 26 сентября. В результате пострадали семь человек.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг, — говорится в сообщении прокуратуры.

Помимо этого, ведомство оценит действия должностных лиц из контролирующих органов.

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В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг. В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок. На место происшествия прибыл прокурор округа Тимур Брудастов. Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. #прокуратурамосквы #москва #вао #измайлово

Публикация от ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ (@mosproc.ru)

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В связи с пожаром, произошедшем в хостеле на территории Измайловского Кремля, Прокуратура Восточного административного округа организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг. В ходе проверки будет также дана оценка действиям должностных лиц контролирующих органов, ответственных за данный участок. На место происшествия прибыл прокурор округа Тимур Брудастов. Начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. #прокуратурамосквы #москва #вао #измайлово

Публикация от ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ (@mosproc.ru)

Ранее News.ru писал, что очаг возгорания небольшой площади располагался на первом этаже здания. Спасателям удалось спасти 15 человек и оперативно потушить огонь.

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