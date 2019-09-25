https://static.news.ru/photo/66c3853c-e020-11e9-9492-fa163e074e61_660.jpgФото: Группа охранных предприятий
Прокуратура приступила к проверке после возгорания в хостеле на территории столичного Измайловского кремля.
По данным ведомства, инцидент произошёл ночью 26 сентября. В результате пострадали семь человек.
Прокуратура Восточного административного округа Москвы организовала проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предоставление гостиничных услуг, — говорится в сообщении прокуратуры.
Помимо этого, ведомство оценит действия должностных лиц из контролирующих органов.