Прокуратура Москвы возбудила дело об истязании ребёнка в детском саду

https://static.news.ru/photo/21b85f3a-67b0-11eb-b593-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело по факту жестокого обращения с ребёнком в частном детском саду было возбуждено прокуратурой Москвы.

По версии следствия, пятилетний мальчик получил травмы в учреждении на Гвардейской улице. Инцидент произошёл 28 января. Фигурантом дела является 32-летняя заместитель директора учреждения.

Дело заведено по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», а также 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает «Москва 24».

Ранее в Волгограде был госпитализирован шестилетний мальчик, над которым издевались родная мать и отчим. Ребёнка ограничивали в еде и систематически избивали за плохо выученные уроки. У мальчика были порваны уши, сломаны рёбра, а также было зафиксировано множество других травм. 25-летний отчим заявил на допросе, что «случайно» порвал ребёнку уши и сломал рёбра.

Как писал NEWS.ru, в Новосибирске воспитательница тушила спички о руку ребёнка. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Малыш рассказал, что был наказан за плохое поведение, воспитательница несколько раз ударила его по голове. Досталось от женщины и брату-двойняшке, которого тоже ударили.