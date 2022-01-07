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Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара в пансионате

Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара в пансионате для пожилых людей
02:27, 08 января 2022
Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара в пансионате Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
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Проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей организовала прокуратура Кузбасса. По предварительным данным, в результате возгорания погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошло возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 48 человек. Пожар ликвидирован.

Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

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