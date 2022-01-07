Прокуратура Кузбасса организовала проверку после пожара в пансионате

Проверку из-за пожара в пансионате для пожилых людей организовала прокуратура Кузбасса. По предварительным данным, в результате возгорания погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Кемеровского района Константин Майер, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошло возгорание. Его площадь составила 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 48 человек. Пожар ликвидирован.
Возможной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.