https://static.news.ru/photo/2d625280-ea09-11e9-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие на Украине считает 25-летнего гражданина России организатором покушения на жизнь депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

По версии местной прокуратуры, во время личной встречи с исполнителем, которая прошла в одном из торгово-развлекательных комплексов Киева, россиянин предложил 20-летнему снайперу вознаграждение в размере $40 тысяч за убийство депутата, сказано в пресс-релизе.

Организатор предоставил исполнителю информацию о Соболеве, его рабочем и домашнем адресах, образе жизни, обеспечил огнестрельным оружием, транспортным средством и финансировал его расходы, связанные с подготовкой к совершению преступления. Сам россиянин накануне покушения покинул территорию Незалежной, чтобы обеспечить себе алиби. Мужчину могут объявить в международный розыск, работы по установлению заказчика преступления продолжаются.

Покушение на депутата было совершено 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовой. Неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева. В момент нападения в машине находился трёхлетний ребёнок, сын депутата. Мальчик скончался на месте. Также пострадал и водитель автомобиля.

Полиция задержала подозреваемых и выяснила, из какого оружия два молодых человека совершили обстрел иномарки. Один из них, по словам замминистра внутренних дел Украины Антона Геращенко, служил в одном из добровольческих подразделений в Донбассе и был наёмным киллером, писал NEWS.ru.