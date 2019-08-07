https://static.news.ru/photo/331f4694-b91f-11e9-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный прокурор Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадыров заинтересовался свадебным видеороликом, в котором из автомата стреляет маленький мальчик.

Прокурор организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребёнком, — говорится в сообщении на официальной странице надзорного ведомства в Instagram.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как мальчик в возрасте семи-восьми лет в присутствии взрослых стреляет из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа.

Прокуратура Чечни назначила проверку. Сейчас ведомство выясняет, где произошёл инцидент, а также устанавливаются личности родителей, после чего будет дана оценка «исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

https://www.instagram.com/p/B02uYfRgIgk/?utm_source=ig_web_copy_link

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