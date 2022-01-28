Прокуратура Чукотки проведёт проверку после нападения стаи собак на ребёнка

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Прокуратура Чукотки проводит проверку после нападения стаи бездомных собак на девочку 2007 года рождения. Инцидент произошёл 28 января в посёлке городского типа Угольные Копи, во дворе жилого дома. Ребёнку потребовалась медицинская помощь, она обратилась в больницу, сообщила Анадырская межрайонная прокуратура. Врачи диагностировали у пострадавшей рану голени и назначили амбулаторное лечение.

В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят полноту мер, принимаемых уполномоченными органами по обращению с безнадзорными животными, — говорится в сообщении.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение факторов риска и привлечение виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что стая собак напала на семилетнюю девочку в селе Домна Читинского района Забайкальского края, когда та возвращалась домой с уроков музыки и проходила через частный сектор. В результате ребёнок погиб. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

После наступления холодов в России нападения бездомных псов на людей произошли в Якутии, Краснодарском крае, Тверской, Читинской и Астраханской областях.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели граждан из-за нападений бродячих собак.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах. Политик заявил о необходимости разработать меры поддержки гражданских инициатив, касающихся бездомных животных, со стороны региональных и местных бюджетов.