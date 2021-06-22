Прохожий избил ребёнка за сломанные качели в Новосибирске

В Новосибирске прохожий напал на улице на 13-летнего ребёнка. По данным «КП-Новосибирск», мужчине не понравилось, что дети, качаясь на качелях, сломали их.

Как сообщается, инцидент произошёл на улице Фрунзе. У детей отлетела от качелей гайка, и они попытались самостоятельно починить конструкцию. Случившееся вывело из себя местного жителя, который всё это видел. Он схватил одного из ребят и избил.

Информацию о происшествии изданию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Там отметили, что 20 июня, когда произошёл этот случай, к ним обратился отец пострадавшего. Он рассказал, что неизвестный нанёс его несовершеннолетнему сыну телесные повреждения.

Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина избила 11-летнего школьника, у которого произошла ссора с её внуком. Отец потерпевшего пожаловался в полицию. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина в голубой куртке подходит к подросткам, которые сидят на лавочке, и несколько раз бьёт одного из них.