Прохожий избил ребёнка за сломанные качели в Новосибирске

В Новосибирске прохожий напал на улице на 13-летнего ребёнка. По данным «КП-Новосибирск», мужчине не понравилось, что дети, качаясь на качелях, сломали их.
Как сообщается, инцидент
Информацию о происшествии изданию подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области. Там отметили, что 20 июня, когда произошёл этот случай, к ним обратился отец пострадавшего. Он рассказал, что неизвестный нанёс его несовершеннолетнему сыну телесные повреждения.
Ранее в Санкт-Петербурге пожилая женщина избила 11-летнего школьника, у которого произошла ссора с её внуком. Отец потерпевшего пожаловался в полицию. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как женщина в голубой куртке подходит к подросткам, которые сидят на лавочке, и несколько раз бьёт одного из них.