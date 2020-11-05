Прохожие руками подняли машину и спасли мальчика в Петербурге

В Василеоостровском районе Санкт-Петербурга автомобилист наехал на ногу несовершеннолетнему. Пострадавшего мальчика спасли прохожие.
Как
На сделанных свидетелями снимках видно, что на помощь пострадавшему пришли как минимум двое мужчин. Также заметно, что происшествие случилось прямо на пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего данных пока нет.
Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП со смертельным исходом в Московской области. Водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Щёлковском районе, ребёнок скончался от полученных травм.