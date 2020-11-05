Прохожие руками подняли машину и спасли мальчика в Петербурге

https://static.news.ru/photo/0fbfe194-1f54-11eb-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

В Василеоостровском районе Санкт-Петербурга автомобилист наехал на ногу несовершеннолетнему. Пострадавшего мальчика спасли прохожие.

Как сообщают «Невские новости», инцидент произошёл на пересечении 8-й линии и Малого проспекта Васильевского острова. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что прохожим пришлось руками приподнять заднюю часть автомобиля, чтобы освободить застрявшую под колесом ногу молодого человека. Водитель после наезда не смог завести заглохшую машину.

На сделанных свидетелями снимках видно, что на помощь пострадавшему пришли как минимум двое мужчин. Также заметно, что происшествие случилось прямо на пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего данных пока нет.

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