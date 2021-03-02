Профсоюз вступился за бежавшую из кузбасского города журналистку

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Кемеровская область является таким регионом, где ситуация с соблюдением прав человека «одна из самых плачевных» в России. Об этом NEWS.ru завил активист Профсоюза журналистов и работников СМИ Игорь Ясин, комментируя историю главного редактора издания «Новости Киселёвска» Натальи Зубковой, которая вместе с дочерью была вынуждена бежать из города после угроз и нападения.

К сожалению, это не первый случай, когда журналистам приходится просто бежать от преследования со стороны местных властей, чиновников, владельцев бизнеса или бандитов. Будем поддерживать Зубкову как коллегу и члена профсоюза, — пояснил Ясин.

Активист отметил, что к истории Натальи Зубковой с большим вниманием отнеслись как сибирские, так и федеральные издания.

Уже хорошо, что к ситуации удалось привлечь больше внимания СМИ. Кемеровская область входит наряду с несколькими другими регионами в число тех, где ситуация с правами человека в целом и журналистов в частности одна из самых плачевных. Думаю, об этом могут сказать и правозащитники, и экологи, и наблюдатели на выборах, — добавил Игорь Ясин.

Ранее NEWS.ru выпустил публикацию о Наталье Зубковой, которая в конце февраля была вынуждена покинуть город после нападения на неё и из-за давления на независимую от них прессу. Незадолго до этого силовики врывались домой к кемеровскому журналисту Роману Куприянову, а также к активисту ОНФ Максиму Увчатову. Их проверяли на причастность к скандалу с распространённой в Сети аудиозаписью, на которой человек, похожий на губернатора региона Сергея Цивилёва, обещал «откошмарить» оппозицию.