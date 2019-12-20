https://static.news.ru/photo/48739684-231f-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессиональный стрелок Сергей Ч. рассказал о квалификации Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ на Большой Лубянке в Москве. По его словам, погибший не был профессионалом. Он участвовал в соревнованиях по стрельбе, однако занял третье место исключительно из-за того, что на турнир пришли всего три участника.

В практической стрельбе и в оборонной стрельбе этот Манюров случайный человек и ни в коем случае не является ни спортсменом-любителем, ни тем более спортсменом-профессионалом, — подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ.

Он добавил, что Манюров соревновался в дисциплине pistol caliber carbine («карабин в пистолетном калибре»). Если учитывать результаты всех дисциплин, то стрелок и вовсе занял последнее место из 24.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский. Нападавший был ликвидирован.

Тем временем мать Евгения Манюрова рассказала, что сын в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском языке.

Отец предполагаемого стрелка сообщил, что шокирован поступком сына. По словам мужчины, Евгений никогда не поддерживал с ним близких отношений. По его словам, он работал охранником в посольстве Арабских Эмиратов. Отец даже начал замечать, что у Евгения появился восточный акцент, писал NEWS.ru.