Проезд в центр Москвы на Дмитровском шоссе ограничили из-за ДТП

https://static.news.ru/photo/4cae0e34-677d-11eb-82a2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В пятницу, 5 февраля, на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда произошла авария. Из-за случившегося ДТП в настоящее время проезд в направление центра города возможен исключительно по первому ряду. Об этом сообщили представители пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как рассказали в ведомстве, на пересечении Ильменского проезда и Дмитровского шоссе столкнулись автомобили.

В центр можно проехать только по первому ряду, — сообщается Telegram-канале департамента.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Как ранее передавал NEWS.ru, в юго-западном регионе Москвы случилось ДТП с участием двух детей. Автомобиль сбил школьников в возрасте около 10 лет, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу.

Попавшие под машину дети были госпитализированы. Об их состоянии и тяжести полученных травм информации не поступало.