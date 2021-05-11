Продавец рассказал о покупке оружия казанским стрелком

https://static.news.ru/photo/453d931e-b26d-11eb-9964-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выпускник казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в стенах школы, приобрёл оружие на законных основаниях. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал продавец магазина Алексей Глазырин.

Нападавший приобрёл ружьё в конце апреля в Йошкар-Оле.

Человек предъявил лицензию на приобретение оружия, которая была полностью заполнена в надлежащем виде. Он предоставил паспорт и оплатил покупку, — вспомнил Глазырин.

Мужчина добавил, что лицензию молодой человек предоставил на бланке, на котором были специальные знаки и печать выдавшего документ органа.

Ранее сообщалось, что Галявиев скрупулёзно подошёл к покупке ружья. Он долго рассматривал товар, тщательно его выбирал. При этом около часа бродил по магазину.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 21 ранен. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.