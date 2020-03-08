https://static.news.ru/photo/946a995c-6154-11ea-b8ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продавец продуктового магазина на Альпийской улице в Сочи сумела вовремя применить газовый баллончик и прогнать напавшего на неё посетителя.

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как злоумышленник швыряет в женщину товар, но после струи из газового баллончика агрессивно настроенный покупатель убегает из магазина.

Как сообщает РЕН ТВ, личность злоумышленника в настоящее время устанавливается.

Как писал NEWS.ru, вооружённый мужчина попытался ограбить деревенский магазин в Польше, угрожая продавщице Зосе пистолетом. Женщине удалось отбиться с использованием швабры и грязной воды. Грабитель зашёл в заведение, когда работница мыла полы. Он потребовал открыть кассу, однако сотрудница не испугалась и решила напасть сама. Она вылила на него воду и начала бить шваброй по голове. В результате преступник убежал, забрав лишь пачку сигарет.