При обыске в доме, где проживает россиянин, было найдено оборудование для приготовления запрещённых веществ, лекарственный препарат метилфенидат и небольшое количество марихуаны, уточняет The Thaiger.

Russian overstayer busted for drugs in Pattaya - more at https://t.co/qzTIc4hEBc #Thailand

Chon Buri Provincial Police arrested a Russian man today in relation to a visa overstay and reports that he was selling narcotics to tourists, predominantly visiting East Europeans at b... pic.twitter.com/basksNJSyZ