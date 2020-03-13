https://static.news.ru/photo/a7d49892-652f-11ea-8e66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция тайской провинции Чонбури арестовала гражданина России, просрочившего визу почти на пять лет. Правоохранители задержали 33-летнего Максима Курбатова, получив информацию о том, что он сбывает наркотики туристам.

При обыске в доме, где проживает россиянин, было найдено оборудование для приготовления запрещённых веществ, лекарственный препарат метилфенидат и небольшое количество марихуаны, уточняет The Thaiger.

Russian overstayer busted for drugs in Pattaya - more at https://t.co/qzTIc4hEBc #Thailand

Chon Buri Provincial Police arrested a Russian man today in relation to a visa overstay and reports that he was selling narcotics to tourists, predominantly visiting East Europeans at b... pic.twitter.com/basksNJSyZ — The Thaiger (@ThaigerNews) March 13, 2020

Мужчина прибыл в королевство 24 марта 2015 года, его виза была действительна в течение 60 дней. Он нарушил условия нахождения на территории страны, просрочив документ на 1755 дней. Курбатов будет депортирован на родину.

В ноябре 2019 года на острове Самуи в Таиланде полиция арестовала россиянина Алексея Сафроненкова, просрочившего туристическую визу на 2861 день, писал NEWS.ru.