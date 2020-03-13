Фото: Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция тайской провинции Чонбури арестовала гражданина России, просрочившего визу почти на пять лет. Правоохранители задержали 33-летнего Максима Курбатова, получив информацию о том, что он сбывает наркотики туристам.

При обыске в доме, где проживает россиянин, было найдено оборудование для приготовления запрещённых веществ, лекарственный препарат метилфенидат и небольшое количество марихуаны, уточняет The Thaiger.

Мужчина прибыл в королевство 24 марта 2015 года, его виза была действительна в течение 60 дней. Он нарушил условия нахождения на территории страны, просрочив документ на 1755 дней. Курбатов будет депортирован на родину.

В ноябре 2019 года на острове Самуи в Таиланде полиция арестовала россиянина Алексея Сафроненкова, просрочившего туристическую визу на 2861 день, писал NEWS.ru.

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