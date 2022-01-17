Обещавший бить русских дагестанец принёс извинения

Дагестанец, который устроил скандал в московском автобусе и пообещал бить русских, извинился. На видео, опубликованном РИА Новости, он приносит искренние извинения всей русской нации.

В автобусе произошёл словесный конфликт. Я был резок в высказываниях против русской нации. Об этом я искренне сожалею, — сказал мужчина.

Речь идёт о распространившемся в соцсетях видеоролике, в котором молодой человек называет себя дагестанцем и вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что дать оценку поведению молодого человека должны правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения. Ранее сообщалось, что против молодого человека завели уголовное дело, он задержан.

Конфликт разгорелся, когда водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя и пассажиров. Он назвал себя дагестанцем и пообещал бить русских людей.