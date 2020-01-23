Сотрудники правоохранительных органов на территории района Коптево в Москве задержали извращенца, домогавшегося маленьких детей под предлогом «борьбы со снюсами». Об этом представители СМИ сообщили в четверг, 23 января.
Уточняется, что жертвами педофила стали по меньшей мере три девочки, каждая из которых младше 12 лет. Мужчина подкарауливал детей на улице и говорил, что проводит проверку среди несовершеннолетних на предмет наличия у них снюса. Под этим предлогом преступник, как сообщается, «лапал» девочек, залезая к ним в нижнее бельё.
После задержания полицией злоумышленник во всём сознался. Оказалось, что он работает грузчиком, страдает от диабета, имеет инвалидность третьей группы. Извращенец женат, недавно он стал отцом,
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Сочи в автобусе 59-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.
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