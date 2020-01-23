https://static.news.ru/photo/a26380ca-3de4-11ea-8b8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов на территории района Коптево в Москве задержали извращенца, домогавшегося маленьких детей под предлогом «борьбы со снюсами». Об этом представители СМИ сообщили в четверг, 23 января.

Уточняется, что жертвами педофила стали по меньшей мере три девочки, каждая из которых младше 12 лет. Мужчина подкарауливал детей на улице и говорил, что проводит проверку среди несовершеннолетних на предмет наличия у них снюса. Под этим предлогом преступник, как сообщается, «лапал» девочек, залезая к ним в нижнее бельё.

После задержания полицией злоумышленник во всём сознался. Оказалось, что он работает грузчиком, страдает от диабета, имеет инвалидность третьей группы. Извращенец женат, недавно он стал отцом, сообщает Telegram-канал «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Сочи в автобусе 59-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки.