Приставы занялись «золотым» начальником ГИБДД Ставрополья и его женой

Судебные приставы объявили в розыск жену начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его бывшего начальника Сергея Щёткина. Оба оказались должниками, хоть и с небольшими суммами, в частности, экс-глава МВД региона не платил за коммуналку, пишет «ФАН».

Это и стало поводом для объявления «элитных» должников в розыск. Супруга Сафонова задолжала 125 рублей, а также должна будет уплатить исполнительский сбор в сумме 2800 рублей. Спецоперация по задержанию начальника ГИБДД Сафонова и его семерых сообщников проводило Главное управление собственной безопасности МВД, а также управление «М» ФСБ. Главного гаишника Ставрополья заподозрили в создании коррупционной схемы и получении взяток, сумма которых превысила 19 млн рублей.

Деньги злоумышленники получили за преференции в выдаче разрешений на грузоперевозки зерна по Ставропольскому краю. Позже Следственный комитет опубликовал видео из роскошного особняка Сафонова. Комнаты в огромном доме заставлены дорогой мебелью, в ванных комнатах установлены золотые унитазы и ванны.

Ранее сообщалось, что при обыске у начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и у его подельников силовики изъяли машины и деньги. Всего были задержаны 35 сотрудников ГИБДД Ставропольского края.