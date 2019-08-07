https://static.news.ru/photo/8306cdb2-b8f7-11e9-b9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рейдовые мероприятия проводит Федеральная служба судебных приставов по квартирам граждан, задержанных на несанкционированном митинге в Москве 27 июля.

Замглавы столичного управления ФССП Евгения Клименко заявила в интервью телеканалу « Москва 24 », что у задержанных есть долги по кредитам на общую сумму около 26 млн рублей.

Приставы совершают обход квартир, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. К тем, кого сотрудники ФССП не застанут дома, примут принудительные меры привода или даже объявят в розыск, рассказала Клименко.

Ранее Следственный комитет провёл допрос семейной пары Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг в столице 27 июля с годовалым сыном, писал News.ru. Их хотят лишить родительских прав и обвиняют в оставлении ребёнка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.