Природный пожар на границе Сочи и Туапсе тушат вторые сутки

https://static.news.ru/photo/f7c0eab2-4ccf-11eb-b616-fa163e074e61_660.jpg

В Сочи вторые сутки не могут справиться с природным пожаром, который разросся до 5,5 гектара. Началось возгорание в соседнем Туапсе, а 1 января начала тлеть лесная подстилка в Лазаревском районе курорта.

Таким образом, с первоначальных 2,5 гектара пожар разросся более чем в два раза. Однако потушить его крайне сложно: полоса горения составляет 600 метров и находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка на границе Туапсинского и Сочинского лесничеств.

По информации пресс-службы администрации Сочи, в ликвидации огня задействованы 105 человек, которые вынуждены добираться до очага возгорания пешком.

Порывами ветра дымовую завесу сносит к федеральной трассе и посёлкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, и вся ситуация находится под контролем, — заверил начальник управления гражданской обороны и защиты населения сочинской мэрии Вадим Снегирёв.

Это уже не первый такой пожар в Сочи. В последний день 2020 года экстренным службам удалось ликвидировать возгорание лесной подстилки на горе Кума в Хостинском районе города. Тогда на борьбу с природной стихией у спасателей ушло два дня, а огонь успел пройти шесть гектаров.

Одной из причин подобных ЧП может быть нетипично тёплая даже для черноморского курорта погода и отсутствие осадков. Воздух в дневные часы прогревается до +17 градусов.

Однако по меньшей мере в одном из таких возгораний, предположительно, виновна новогодняя петарда. В ночь на 1 января загорелась лесная подстилка в районе сочинского села Верхний Юрт. Очевидцы сообщали о необычно ярком салюте в районе пожара. Пожар возник на площади 500 квадратных метров у горы Пикет, но быстро был потушен, писал NEWS.ru.