Депутата КПРФ задержали во Владивостоке по обвинению в педофилии
Депутата приморского закса от КПРФ Самсонова задержали по обвинению в педофилии
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:03, 17 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Депутат приморского заксобрания от КПРФ Артём Самсонов сообщил, что его задержали во Владивостоке. В его квартире проходит обыск. Об этом его коллеги заявили РИА Новости. По некоторым данным, народного избранника подозревают в совершении развратных действий.
Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск, — пояснил депутат Владимир Беспалов.
Сам задержанный впоследствии сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132) два года назад во время отдыха в палаточном лагере.
В Сети появилось видео с задержанием депутата, оно опубликовано на сайте «Вести Приморье». На кадрах показано, как сотрудники правоохранительных органов входят в депутатскую квартиру. В подъезде находятся несколько коллег Самсонова и представителей СМИ.
Руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачёв заявил, что он также подъехал к дому депутата.
Я на месте. Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену [Самсонова] в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБРа. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют, — сказал он.
По версии однопартийца задержанного, поводом для проведения обысков стало обращение некой женщины о якобы развратных действиях со стороны депутата. Ранее она обращалась с подобной жалобой на Самсонова к Долгачёву, но он назвал эти сообщения «чернухой».
Ранее в КПРФ поднимался вопрос о лишении её члена Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Поводом послужило обвинение народного избранника в незаконной охоте на лося.
В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы был убит лось. Неподалёку от места разделки туши сотрудники правоохранительных органов обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина.
Ранее в аппарате фракции КПРФ в Госдуме назвали вбросом информацию о том, что Генпрокуратура собирается вынести представление о снятии неприкосновенности Рашкина. 11 ноября «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в Госдуме сообщили, что представление генпрокурора о лишении депутата неприкосновенности может поступить в период с 15 по 21 ноября.