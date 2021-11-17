Депутата КПРФ задержали во Владивостоке по обвинению в педофилии

Депутат приморского заксобрания от КПРФ Артём Самсонов сообщил, что его задержали во Владивостоке. В его квартире проходит обыск. Об этом его коллеги заявили РИА Новости. По некоторым данным, народного избранника подозревают в совершении развратных действий.

Я получил несколько сообщений в WhatsApp, он утверждает, что задержали, утверждает, что ведут на обыск, — пояснил депутат Владимир Беспалов.

Сам задержанный впоследствии сообщил, что ему предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132) два года назад во время отдыха в палаточном лагере.

В Сети появилось видео с задержанием депутата, оно опубликовано на сайте «Вести Приморье». На кадрах показано, как сотрудники правоохранительных органов входят в депутатскую квартиру. В подъезде находятся несколько коллег Самсонова и представителей СМИ.

Руководитель партийной фракции в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачёв заявил, что он также подъехал к дому депутата.

Я на месте. Документы никакие не предъявляли. Подъехал адвокат. Жену [Самсонова] в квартиру не пустили, забрали его самого. Зашли внутрь люди с нашивками СОБРа. Статус его непонятен. Правоохранители не комментируют, — сказал он.

По версии однопартийца задержанного, поводом для проведения обысков стало обращение некой женщины о якобы развратных действиях со стороны депутата. Ранее она обращалась с подобной жалобой на Самсонова к Долгачёву, но он назвал эти сообщения «чернухой».

Ранее в КПРФ поднимался вопрос о лишении её члена Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Поводом послужило обвинение народного избранника в незаконной охоте на лося.

В ночь на 29 октября недалеко от посёлка Лысые Горы был убит лось. Неподалёку от места разделки туши сотрудники правоохранительных органов обнаружили два чехла от ружей. В одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором — тренога, патроны, а также охотничий билет и разрешение на оружие на имя Рашкина.