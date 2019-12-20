В Приморье рыбаки устроили массовую потасовку из-за мужчины, распугавшего рыбу.
Драка произошла в бухте Средняя. Около 30 любителей подлёдного лова попытались избить владельца катера на воздушной подушке.
Как
После очередного проигнорированного замечания рыбаки пошли «разбираться» с виновником.
Драка попала на видео. Чем закончился конфликт и были ли в результате него пострадавшие, не сообщается.
Ранее NEWS.ru писал, что в районе Южных Курил российские пограничники задержали японских рыбаков из-за слишком крупного улова осьминога. Излишки улова составили несколько тонн.
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