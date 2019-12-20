https://static.news.ru/photo/504aa428-24a1-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Приморье рыбаки устроили массовую потасовку из-за мужчины, распугавшего рыбу.

Драка произошла в бухте Средняя. Около 30 любителей подлёдного лова попытались избить владельца катера на воздушной подушке.

Как пишет портал «Восток Медиа», рыболовы обвинили рулевого катера, что тот катается рядом с ними по льду и распугивает всю рыбу. Тот на замечания не реагировал. По некоторым данным, водитель был пьян.

После очередного проигнорированного замечания рыбаки пошли «разбираться» с виновником.

Драка попала на видео. Чем закончился конфликт и были ли в результате него пострадавшие, не сообщается.

Ранее NEWS.ru писал, что в районе Южных Курил российские пограничники задержали японских рыбаков из-за слишком крупного улова осьминога. Излишки улова составили несколько тонн.