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В Таджикистане двое военнослужащих 201-й российской военной базы получили ранения и госпитализированы в результате нападения на них психически больного. Об этом сообщило МВД страны.

По данным полицейских, военные находились в городе Бохтар, административном центре Хатлонской области, по личным делам, передаёт РИА Новости. Двое военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, находясь вне части, в самом...