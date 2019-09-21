В Москве пропала 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия из Абхазии.
18 сентября спортсменка прилетела в московский аэропорт Внуково из Самары. Там её видели последний раз.
Девушка учится в самарской школе олимпийского резерва. 15 сентября она одержала победу в парном смешанном разряде на 49-м Всероссийском традиционном Сочинском турнире по настольному теннису, передаёт
Как писал News.ru, пропавший в Дюртюлинском районе Башкирии годовалый мальчик обнаружен мёртвым. Его поиски велись с 27 августа, когда он исчез из колыбели.