Прикормленная собака вцепилась в шею двухлетней девочки на Камчатке

На Камчатке бродячая собака напала на двухлетнюю девочку в присутствии её отца и дедушки. Животное вцепилось в шею ребёнка, в результате чего девочка получила ранения шеи и головы. Находившиеся рядом взрослые в момент нападения занимались заготовкой дров, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Нападение собаки произошло в посёлке Нагорный Елизовского района. Девочка была отправлена в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас её здоровью ничего не угрожает. Отмечается, что нападение совершила ранее прикормленная дедушкой собака.

По предварительным данным, в дневное время 8 февраля двухлетняя девочка находилась совместно с отцом и дедушкой у сторожки. <...> Пока взрослые были заняты заготовкой дров, на девочку напала ранее прикормленная дедушкой собака и причинила ребенку множественные укушенные раны головы и шеи, — говорится в сообщении.

В январе на Камчатке стая собак напала на восьмилетнего ребёнка. Мальчика спас вовремя подоспевший прохожий, который смог отпугнуть агрессивную свору четвероногих.

Ранее в Забайкалье бродячие собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в правоохранительные органы вечером в субботу, 22 января. Позднее тело ребёнка, на котором были найдены следы от нападения животных, нашли на одном из пустырей.