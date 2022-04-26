Приграничное с Украиной село в Белгородской области попало под обстрел Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавших после обстрела приграничного села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела приграничного с Украиной села Журавлёвка ранения получили двое мирных жителей. Глава региона добавил, что на месте работают экстренные службы. Он пообещал, что руководство области «восстановит разрушенное», сообщает РИА Новости.

Есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи, — рассказал Гладков.

По его словам, об обстреле села ему сообщила глава Журавлёвки. Губернатор из-за случившегося отменил командировку в Москву. Он отметил, что для оценки ущерба будет проведена работа на месте с жителями населённого пункта.

Гладков ранее сообщил об обстреле села Нехотеевка с украинской стороны. Отмечается, что были повреждены жилые постройки и личный транспорт. По словам губернатора, в ходе обстрела никто не пострадал. Глава региона продлил в Белгородской области до 10 мая срок действия «жёлтого» уровня террористической опасности. До этой же даты запрещено использование в регионе петард и фейерверков.