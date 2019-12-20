Прошедшая судебная неделя запомнится приговорами чиновникам, новыми арестами по резонансному делу экс-сенатора Арашукова, а также апелляцией по делу израильской гражданки. Подробности — в материале NEWS.ru.

В понедельник, 16 декабря, Басманный суд вынес приговор бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.

Экс-чиновник обвинялся в 22 эпизодах мошенничества, легализации денежных средств и растрате. Речь идёт о преступлениях в сфере ЖКХ: по версии следствия, в 2005–2008 годах обвиняемый вместе с чиновниками правительства Московской области похитил у предприятий жилищно-коммунального хозяйства права требования задолженности к населённым пунктам, а также деньги областных организаций.

Суд постановил признать Кузнецова виновным в совершении десяти преступлений по статье 159, девяти преступлений по статье 174 и трёх преступлений по статье 160 и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы, лишить его права занимать должности на госслужбе сроком на три года, — огласила решение судья Ирина Вырышева.

Кроме того, суд постановил зачесть в счёт отбывания наказания содержание Кузнецова под домашним арестом и под стражей, а имущество под арестом — квартиру на Остоженке, участки в Подмосковье, мебель и предметы интерьера, автомобиль Mersedes Benz, гаражный комплекс — обратить в счёт погашения исков со стороны муниципалитетов.

Гособвинение просило для подсудимого 14 лет колонии общего режима, а также штраф в 1 млн рублей и запрет занимать госдолжности на три года.

18 декабря неожиданно стало известно о четверых новых задержанных по делу Арашуковых. Это Юрий Акулич, Сергей Шосткин, Игорь Дубинин и Ренат Загиров. Суд арестовал их 17 и 18 декабря. Все они имеют отношение к филиалу компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь»: работали либо по нынешний момент работают там инженерами. В СИЗО они пробудут до 17 февраля 2020 года.

Игорь Дубинин Алсу Менибаева/NEWS.ru

По мнению следствия, они обеспечивали сокрытие реальных показаний счётчиков природного газа и таким образом обеспечивали его безучётное потребление. По подсчётам следователей, из-за их действий было потрачено более 4 млн кубических метров газа, а сумма ущерба составила 40 млн рублей.

Акуличу и Дубинину уже предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере. Шосткин и Загиров ещё находятся в статусе подозреваемых: вдобавок к статье о растрате им вменяют ещё и 210 статью — участие в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения. Как писал NEWS.ru, Загирова пообещали отпустить в обмен на показания.

19 декабря Мособлсуд рассмотрел апелляцию на приговор по резонансному делу израильтянки Наамы Иссахар.

Наама Иссахар Артем Геодакян/ТАСС

Она была задержана в аэропорту Шереметьево, в её багаже обнаружили гашиш. Ей вменили контрабанду и хранение наркотиков (пункт «в» ч. 2 статьи 229.1 УК и ч. 1 статьи 228 УК).

Защита настаивала на том, что при задержании и первых вопросах были допущены многочисленные нарушения: девушке не предоставили адвоката и переводчика, хотя она не говорит по-русски. Также адвокаты указывали на то, что Наама не покидала транзитную зону, а значит, не проходила таможню и не могла провозить контрабанду.

В итоге приговор Химкинского суда был оставлен без изменения.

Эта неделя была небогата на суды по «московскому» делу — прошёл всего один процесс в отношении Сергея Суровцева.

Он был арестован 28 ноября. По версии следствия, на митинге 27 июля в Москве он ударил металлическим ограждением сотрудника Росгвардии. Мужчина обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. 17 декабря, в первый день слушаний по существу, Тверской суд по ходатайству прокуратуры продлил его арест до 10 июня 2020 года.

В первый день рассмотрения по существу суд заслушал свидетелей обвинения, изучил письменные доказательства и просмотрел видеозапись с митинга, где виден момент с нападением. На следующем заседании 24 декабря свои доказательства представит сторона защиты, а также пройдут прения.